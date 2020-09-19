BEBKA’dan gençlere yazılım ve geliştirme eğitimleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında ücretsiz çevrimiçi atölyeler düzenliyor.

Kodluyoruz Derneği işbirliği ile düzenlenen program kapsamında ikinci atölye “C# .NET Core ile MVC Bootcamp” için son başvuru tarihi ise 6 Ekim’e uzatıldı.

BEBKA tarafından ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ışığında genç girişimciler tarafından teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için gereken yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama bilgisinin sağlanması ve startupların ihtiyaç duyduğu teknoloji yöneticisi ortakların yetiştirilmesine yönelik olarak TR41 bölgesinde ihtiyaç oluştuğu tespit edildi.

Bu kapsamda çağın gereklerine uygun bir şekilde Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim verilmesi planlandı. Hedef kitle Bursa, Eskişehir ya da Bilecik’te eğitim gören ya da yaşayan, yazılım alanında bir kariyer yapmak için motivasyonu ve azmi yüksek,19-29 yaş arasındaki gençler olarak belirlendi.

İlk atölye olan PHP & Laravel eğitimlerinin 32 kişinin katılımıyla devam ederken “C# .NET Core ile MVC Atölyesi” için son başvuru tarihi 6 Ekim’e uzatıldı. Atölyeler Javascript & React Web Geliştirme programı ile devam edecek.

Her bir atölye 30 farklı kişinin katılımıyla çevrimiçi ortamda interaktif bir şekilde gerçekleştirilecek, toplam 70 saat sürecek program 12 hafta içinde tamamlanacak.

Başvuru şartları ve program detaylarına www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir.