Batman’da şehit öğretmen Şenay Aybüke’nin isminin verildiği kütüphane açıldı

Batman’da yapımı tamamlanan Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan şehit Şenay Aybüke’nin babası Sadık Yalçın, kızının isminin yaşayacağını belirterek, "Ülkemizin farklı yerlerindeki mekanlara bu şekilde şehitlerimizin isimleri verilerek özelikle öğretmenlerimizin isimlerinin canlı tutulması çok ayrı bir duygu" dedi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017’de, Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi verildiği kütüphanenin inşa çalışmaları tamamlandı. Toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alana ve aynı anda binlerce kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip kütüphane, 2 senelik çalışmanın ardından açıldı. 150 bin kitabın bulunduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman’a kazandırılan kütüphane, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kütüphanede oyun alanları, çalışma salonları, bireysel çalışma salonları, engelli, çocuk ve yetişkin bireyler için okuma salonları atölyeler, sinema salonu, konferans salonu, bilgisayar salonu ve kantin bulunuyor.

"Karanlık, hain zihniyet evlatlarımızı katlediyor"

24 Kasım Öğretmenler Gününde faaliyete giren Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesinin açılışına Açılışa Şehit Şenay Aybüke’nin babası Sadık Yalçın, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve öğretmenler katıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kutlama olması gerektiğini söyledi. Vali Şahin, "Öğretmenlerimize öğrencilerimizin çocuklarının evlatlarının çiçek vermesi onlarla kucaklaşması gerekir böyle bir gün olması gerekir ama biz bugün sanki şehitler gününde sanki cenazede gibi duygulu anlar yaşıyoruz. Bunun sebebi evlatlarımızı katleden hain zalim karanlık zihniyettir. Karanlık hain zihniyet evlatlarımızı katlediyor. Sadece öğretmenlerimizi değil hemşirelerimizi, doktorlarımızı, imamlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi ve korucularımızı katlediyorlar. Sizin ve karanlık ideolojinizi ve sizin savunan sizin gibi düşünen içinde kırıntı dahi olsa size destek verenlerin hepsine lanet ediyorum. Sizin karanlık ideolojiniz de siz de yerin dibine batın" diye konuştu.

"Kızımın ismini yaşatacağız"

Şehit Şenay Aybüke’nin babası Sadık Yalçın ise, "Burada olmaktan çok memnunum bu güzel eserin yapılması düşünülmesi ve kızımızın isminin verilmesi ayrıca bize mutluluk oldu. Kültür Turizm Bakanımıza, valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ayrı teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kızımın ismi ölmeyecek, yaşatacağız, ismini canlı tutacağız. Ziyadesiyle bu eserlerin görerek yaşıyoruz. Batman’a üçüncü gelişim ilk gelişimde kızım ila beraber göreve başlaması için geldik. Daha sonrasında Kozluk’ta yapılan açılışa geldim orda Aybüke öğretmenin adı verildi. Çok memnunuz ülkemizin farklı yerlerinde bu şekilde şehitlerimizin isimleri verilerek özelikle öğretmenlerimizin isimlerinin canlı tutulması çok ayrı bir duygu, gerçekten herkese teşekkür ederiz. Allah kimseyi bu acıya üzüntüye düşürmesin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.