Başkan Sandıkçı: “Gençlerimiz ve çocuklarımızın nitelikli eğitim alması önceliğimizdir”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, önceliklerinin gençler ve çocukların nitelikli eğitim alması olduğunu söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Keşif Kampüsü’nde gençlerin ve çocukların bilim ve teknoloji alanında eğitim alacağını ve kendilerini geliştirme imkânı bulacağını belirtti. Başkan Sandıkçı, “İlçemizde yapımını tamamladığımız Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz bilim ve teknoloji alanında alacakları teorik ve uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirecekler. Kampüsümüzün içerisinde onlar için özel olarak hazırladığımız atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarında kendilerini keşfedecek ve çalışmalarını gerçekleştirecekler. Gençlerimiz ve çocuklarımızın nitelikli eğitim alması bizim önceliğimizdir. Geleceğin bilim insanlarını ilçemizde yetiştireceğiz” dedi.

“Öğrencilerimizin hizmetine sunduk”

Öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri ve bilişsel becerilerini güçlendirmek amacıyla ilçedeki ilköğretim okullarında Canik Akıl ve zekâ oyunları sınıflarını hayata geçirdiklerini belirten İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki öğrencilerimizin bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla ilçemizdeki ilköğretim okullarında Canik Akıl ve zekâ oyunları sınıflarımızı hayata geçirdik. Sınıflarımızı özel olarak dizayn ederek, dünyaca bilinen tarihi zekâ ve strateji oyunlarını öğrencilerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

İlçede eğitim hayatında devam eden öğrencilere yönelik desteğin devam edeceğini belirten Sandıkçı, “İlçemize kazandırdığımız projelerimizle eğitimde marka haline geldik. İlçemize eğitim alanında yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.