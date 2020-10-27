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Bakan Selçuk: "Okulların her kademede açılabilmesi için günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim"
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN BİR PAYLAŞIM YAPTI. BAKAN SELÇUK YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, "OKULLARIN HER KADEMEDE AÇILABİLMESİ İÇİN LÜTFEN GÜNLÜK YAŞAMDA DA TEMİZLİK, MASKE VE MESAFEYE DİKKAT EDELİM" DEDİ.
Eğitim 27.10.2020, 18:07
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da yer alan Çubuk Sağlık Meslek Lisesi’ne habersiz gittiği dersin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Aynı zamanda Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Bugün habersiz gittiğim Çubuk Sağlık Meslek Lisesi’nde anatomi dersine katıldım. Okuldaki hazırlık, öğretmenlerin heyecanı, öğrencilerin ilgisi gerçekten takdire değer. Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.
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