banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı

Bakan Selçuk: "Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, bir öğretmenin elleriyle ördüğü "Nesli Bebek" isimli örgü bebeğin de fotoğrafını paylaştı.

Eğitim 03.12.2020, 15:27
7
Bakan Selçuk: "Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, bir öğretmenin elleriyle ördüğü "Nesli Bebek" isimli örgü bebeğin de fotoğrafını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan masalarında her zaman resmi evraklar durmaz. Bugün masamda bir öğretmenimizin elleriyle ördüğü Nesli Bebek var. Bu hediyenin benim için anlamı: Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
12°
az bulutlu