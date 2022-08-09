Bakan Özer: “Bağış konusunu Türkiye’nin eğitim gündeminden çıkardık”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bağış konusunu eğitim gündeminden çıkardıklarını belirterek; “Eğitim camiasını, çalışma arkadaşlarımızı da yaralayan, aslında çok az sayıda örneği olan ama sanki okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi ve önemlisi de sanki ‘Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş gibi’ lanse edilen algıyı ortadan kaldıracağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak’ta köy okulundan dönüştürülen Ortaköy Köy Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Köy Yaşam Merkezinin ilk öğretmeni olan 78 yaşındaki İsmail Ülker’i selamlayarak konuşmasına başlayan Bakan Mahmut Özer, Ülker’in merkezi açılışında büyük emeği olduğunu söyledi. Uşak’ın eğitimdeki mevcut durumunun daha iyi bir noktaya taşınması için gayret gösterdiklerini belirten Özer, “Bugün bu açılışın ardından Uşak ilimizdeki tüm eğitim yatırımlarını etraflıca değerlendireceğiz. Son 20 yılda eğitimde çok ciddi dönüşümlere imza attık. Okul öncesinden yükseköğretime bu milletin evlatlarının eğitime erişimini sağlamak için devasa yatırımlar yapıldı. Bu ülkenin en değerli sermayesi, beşeri sermayesidir. Beşeri sermayenin niteliğini artırmanın en önemli enstrümanı da eğitimdir. Yaptığımız yatırımların yanı sıra eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Bunlar yapılırken birilerinin iddia ettiği gibi ‘kaliteye rağmen’ yapılmadı, her zaman ‘kalite’ odaklı yapıldı. Son 20 yılda en büyük bütçeyi eğitime ayıran ve hiçbir ayrım yapmadan evlatlarımızın eğitime ulaşmasını sağlayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

“Bağış konusu eğitim gündeminden çıkarıldı”

Bakanlığın tüm bürokratlarının sürekli sahada olduğuna dikkat çeken Bakan Özer, “Bu yaz ilk kez yeni bir uygulamaya imza attık. Yavrularımızı yalnız bırakmamak, özellikle pandemi sürecindeki öğrenme kayıplarıyla diğer psikososyal anlamdaki eksikliklerini telafi etmek için ilk kez ücretsiz yaz okulu açtık. Matematik seferberliğinde Türkiye genelinde yaz okulları devam ediyor. Şuanda ülkemiz genelinde 1 milyondan fazla çocuğumuz he keyifli vakit geçiriyor hem de bilimle, sanatla, matematikle, yabancı dille diyaloglarını geliştiriyorlar. Yaptığımız çalışmalarla hem geçen yılın değerlendirmesini yapıyor hem de yeni sezon önceki okullarımızdaki tüm eksikleri gidermeyi planlıyoruz. Bu sene Türkiye’nin eğitim gündeminden şu bağış olayını düşürmeyi amaçlıyoruz. Eğitim camiasını, çalışma arkadaşlarımızı da yaralayan, aslında çok az sayıda örneği olan ama sanki okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi ve önemlisi de sanki ‘Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş gibi’ lanse edilen algıyı ortadan kaldıracağız. Bunun için 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok önceden başlattık. Tüm illerimizdeki tüm okulların bütün ihtiyaçlarını şimdiden karşıladık ve karşılamaya da devam edeceğiz. Son 20 yılda eğitimde bu kadar önemli yatırımlar yapan hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını karşılama noktasında aciz olabilir mi? Velilerimizden ricamız böyle bir durumla karşılaşırlarsa İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve Bakanlığımızı bilgilendirmeleridir. Nasıl valilere ekstra mali yük getiren yardımcı kaynak konusunu ülkeni eğitim gündeminden düşürdüysek inşallah bu bağış konusunu da ortadan kaldıracağız.

“Ücretsiz yardımcı kitapların basımı tamamlandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yardımcı kitapların da ücretsiz olacağı müjdesini hatırlayan Bakan Özer, “Bugün Uşak’tan açıklıyorum; 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında çocuklarımıza ulaştıracağımız tüm ders kitapları illerimize gönderilmiş bulunuyor. Kısa sürede okullara da dağıtılmış olacak. Bu sene ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtmıyoruz. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Bugün itibariyle tüm yardımcı kaynakların basımı da sonlandı ve tüm illerimize gönderilmeye başlandı. Bu eğitim öğretim yılı he velilerimiz hem de öğrencilerimiz için çok daha rahat ve konforlu olacak” şeklinde konuştu.

“Köy okullarını yeniden açılıyor”

Açılı yapılan Merkez Ortaköy Köy Yaşam Merkezinin önemine işaret eden Bakan Özer, pandemiyle birlikte köylere dönüş ve yaşam biçimlerinde değişimler yaşandığına işaret etti. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak köylerde kullanılmayan okulların aktif hale getirilmesi için bir kampanya başlattıklarına değindi. Bakan Özer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Köy okullarının açılması için öğrenci sayısı engelini kaldırdık. Yönetmeliğin değişmesiyle birlikte artık istenen köyde okul açabileceğiz. Köy okullarında anasınıfı açılması için 10 olan öğrenci sayısı kriterini 5’e düşürdük. Sadece bu adımla bin 800’e yakın köyümüzde 20 bine yakın çocuğumuzun anasınıflarıyla buluşmasını sağladı. İlkokul ve anasınıfı olarak kullanma imkanı yok ise köy yaşam merkezlerini inşa etmeyi hedef olarak belirledik. Bu merkezler sayesinde vatandaşlarımız istedikleri alanlarda kurs alabilme imkanına kavuşmuş olacaklar”

Yapılan konuşmaların ardından Merkez Ortaköy Köy Yaşam Merkezinin açılışı Bakan Özer ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Özer, açılışın ardından köylülerin yaptığı katmer ve gözlemelerden yedi. Bakan Özer’in kendisine “Annenin yaptıklarına benziyor mu? diye soran bir teyzeye, “Şimdi rahmetli annemin yaptığının yerini tutmaz. Rahmetli anneminkiler bambaşkaydı” şeklinde cevap vermesi duygusal anlara neden oldu.

Bakan Özer tarafından gerçekleştirilen Merkez Ortaköy Köy Yaşam Merkezinin açılışına Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.