Bakan Koca’dan okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılış tarihiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Bu takvimde eğitim başlamış olacak. Ama bu eğitim uzaktan mı, hibrit mi veya karma eğitim tarzında mı olacağıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Bilim Kurulu’muzun yetkilileri çalışıyorlar.

“FARKLI YAKLAŞIMLAR DA DEVREYE GİREBİLİR”

*İller bazında salgınla ilgili farklılık söz konusu ise o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos’ta başlayacak olması.

*Ama bu eğitimin uzaktan mı, bölgesel olarak farklı şekilde mi olacağı önümüzdeki bir iki hafta içerisinde netlik kazanacak.

*Okullarda alınabilecek tedbirler de netleştiriliyor. Örneğin, bir sınıfta bir öğrencinin pozitif olduğunu düşünün. Pozitif olan vaka tespitinde o okulda ne gibi tedbir alınmalı?

*Temas ettiği çocuklarla ilgili neler yapılmalı? Karantina veya izolasyon kimlere uygulanmalı? Kimlere test yapılmalı? Önceden ateş dahil olmak üzere birtakım tedbirler alınmalı mı?, hangi safhada alınmalı? Bunlar da detaylandırılıyor.