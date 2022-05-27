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Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
Eğitim 27.05.2022, 13:11 27.05.2022, 13:13
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da duyurulan açıklamada "20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Mesleki Çalışma Programı ÖBA üzerinden yapılacak" denildi.