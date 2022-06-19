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AYT heyecanı başladı

YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı için adaylar sınav merkezlerine geldi.

Eğitim 19.06.2022, 11:40
AYT heyecanı başladı

YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı için adaylar sınav merkezlerine geldi.

Milyonlarca aday dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için sınav merkezlerine geldi. YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. Sınav merkezlerinin kapısı ise 10.00’da kapandı.

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