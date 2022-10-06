Atılım Üniversitesi’nin Mobil Eğitim Projesi eğitime sürekli ve her yerden erişim imkanı sağlıyor

Atılım Üniversitesi tarafından geliştirilen Mobil Eğitim Projesi, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin eğitim öğretim süreci içerisinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye anında ve hızlı bir şekilde erişebilmelerine imkan sağlayan teknolojilerin bütününü içerisinde barındırıyor.

Atılım Üniversitesi’nin gerek örgün eğitim içerisinde gerek e-Üniversiteye geçiş sürecinde, gerekse de mevcut uzaktan eğitim programlarında ihtiyaç duyduğu mobil teknolojilerin bir bütünü olarak üniversite bünyesinde kurduğu “Mobil Eğitim Projesi”, eğitimin zorluk derecesini azaltmaya, öğrenimi daha kolay hale getirmeye devam ediyor. Öğrencilerin sürekli üniversite ile bağlantı halinde olmalarının sağlanması, öğrencinin eğitim öğretim ile ilgili sistemlere her zaman ve her yerden erişebilmesi, öğrenim seviyesinin ve derslere ilginin arttırılması ile Atılım sosyal ağının oluşturulmasının hedeflendiği Mobil Eğitim Projesi, Atılım Üniversitesi tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Türkiye’de ilk örnek olan tablet, e-kitap ve web-tabanlı uygulamalardan oluşan elektronik eğitim seti, 2017 yılında Atılım Üniversitesi Temel İngilizce Bölümünde kullanılmaya başlandı. Eğitime erişimin daha da kolaylaşması adına üniversite imkanlarıyla mPAD tableti üretilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Atılım Üniversitesi’nin Mobil Eğitim Projesi ile ilgili detayları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ile paylaştı. Mobil Eğitim Projesi’nin Türkiye’deki öncü projelerden birisi olduğunu belirten Eryılmaz, nitelikli eğitimin üniversitelerin yerine getirmesi gereken hususlardan birisi olduğunu ifade etti.

“Mobil Eğitim Proje’mizin en önemli unsuru donanım olarak bu tabletin kendisi”

Mobil Eğitim Projesi’nin eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiye diledikleri anda ulaşmalarını sağlayan teknolojilerin bir bütünü olduğuna dikkati çeken Eryılmaz, “Temel olarak bakıldığında Mobil Eğitim Proje’mizin üç önemli unsuru var. Bunlardan birisi donanım. Donanım bu cihazın kendisi. Bizim kendi imkanlarımızla tasarladığımız ve yurt dışında ürettirdiğimiz, mPAD adını verdiğimiz bir tabletimiz var. Mobil Eğitim Proje’mizin en önemli unsuru donanım olarak bu tabletin kendisi. İkinci önemli unsur yazılım. Tablet içerisinde çalışacak çeşitli uygulamalar ve arayüzler eğitim süreçlerinde oldukça önemli. Üçüncü önemli unsur ise içerik. İçerik de bir dersle ilgili tüm sunumları, bilgileri, çeşitli interaktif videoları, ses kayıtlarını içeren bileşenlerden oluşuyor” diyerek projeden bahsetti.

5 yıldır Mobil Eğitim Projesi’nin uygulandığını anlatan Eryılmaz, “Bu projenin uygulanmasına önce Yabancı Diller Yüksekokulu’muz Temel İngilizce bölümünde İngilizce hazırlık eğitiminde başladık. mPAD’in içerisine yüklenen e-Book ile çeşitli interaktif etkileşim sağlayan materyallerle birlikte hazırlık eğitiminde yoğun bir şekilde bu cihazı kullanmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Öğrenme ve öğretme tekniklerinin iyileştirilmesinin önemini belirten Eryılmaz, öğrenmenin zorluk derecesinin düşürülmesi için bu çalışmayı yaptıklarını kaydetti. Öğrenme yöntemlerini düzenli olarak iyileştirerek öğrencilerin eğitim süreçlerinde aktif olarak yer alması için çalıştıklarını dile getiren Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eryılmaz, “Öğrenciler buradan ödev yapabiliyorlar, quiz alabiliyorlar. Birçok dil gelişimine olumlu etkiler sağlayan uygulamalar ve hikaye kitapları mevcut. Öğrenciler diledikleri anda uygulamaları etkileşimli şekilde kullanarak dilin daha iyi öğrenilmesini sağlanıyor” diye konuştu.

“Geliştirdiğimiz uygulamalar tamamen ders içerikleriyle uyumlu”

Mobil Eğitim Projesi’nin üniversite geneline yayılması konusundaki yapılan çalışmaları anlatan Eryılmaz, “Öğrencilerimizin hazırlık eğitimini tamamlayıp bölümlere geçtikleri noktada da mPAD’i yoğun şekilde kullanmalarını istiyorduk. Bunun için de üniversitemiz bünyesinde projelendirme yaptık. Biz bu uygulamaların yazılımına öncelikle mühendislik fakültesi tarafında başladık. mPAD ve Mobil Eğitim Projesi ile birlikte laboratuvar ortamını normal dersliğe taşımayı amaçladık. Geliştirdiğimiz uygulamalar tamamen ders içerikleriyle uyumlu. Öğrenci teorik birtakım konuları öğrendikten sonra anında veri girişi yaparak, bu veriyi analiz ederek tablet üzerinde uygulama yapma şansını elde ediyor. Böylelikle laboratuvar ortamını derslik ortamına taşımış oluyoruz” dedi.

“Biz bu projemizle öğrenmenin zorluk derecesini düşürmeye çalışıyoruz. Zaman içerisinde üniversitemiz bünyesinde diğer derslerde de kullanımını sağlayacağız ve yaygınlaştıracağız. Böylelikle öğrencilerimize daha uygun bir öğrenme ortamı sağlamış olacağız” diyen Eryılmaz, ayrıca öğrencilerin Mobil Eğitim Projesi ve mPAD’e geri dönüşlerinin olumlu olduğunu, İngilizce hazırlık öğrencilerinin kendi bölümlerine geçtiklerinde kullandıkları uygulamaların bu dönemde deneyimleneceğini açıkladı.