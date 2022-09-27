Atatürk Üniversitesi 65’nci akademik yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle açıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesinin 65’nci Yıl Akademik Açılış Töreni çeşitli etkinlikler ve düzenlenen tören ile kutlandı.

65’nci yıl açılış kutlamaları Atatürk Üniversitesinin girişinde bulunan çift başlı kartal heykelinden kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejin başında bando yer alırken arkasında Rektör Ömer Çomaklı ve diğer öğretim görevlileriyle beraber öğrenciler yer aldı. Kortej yürüyüşü üniversite içerisinde bulunan anıtta sona erdi. Daha sonra Öğretim görevlileri anıt önünde bar oynadı. Tören sonunda Çomaklı anıta çelenk sundu. Öte yandan tören sonunda 15 Temmuz Milli İrade Salonunda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Salonda düzenlenen etkinliklere Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum MHP Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Düzgün, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve Aatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı Katıldı.