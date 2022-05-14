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AÖS staj ve uygulamalı ders olanakları ile sayılı dünya üniversiteleri arasında

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü, Açıköğretim Sistemi öğrencilerine sunduğu pek çok olanağa staj ve uygulama derslerini de ekleyerek öğrencilerin yetkin bir eğitim almasına olanak tanıyor.

Eğitim 14.05.2022, 13:38
AÖS staj ve uygulamalı ders olanakları ile sayılı dünya üniversiteleri arasında

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü, Açıköğretim Sistemi öğrencilerine sunduğu pek çok olanağa staj ve uygulama derslerini de ekleyerek öğrencilerin yetkin bir eğitim almasına olanak tanıyor.

Anadolu Üniversitesi farkıyla Açıköğretim Sisteminin vizyonunu geliştiren bu sistem sayesinde öğrenciler hem uygulamalı derslerden hem de staj imkânlarından aktif bir şekilde yararlanabiliyor. Uluslararası eğitim olanakları ile Türkiye’de aktif olan 8 programda (Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmetler, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programları ve Turizm İşletmeciliği Lisans) ve Uzaktan Eğitim veren 5 farklı Fen Programında (Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Hemşirelik-Ebelik Önlisans Programları) staj işlemleri dinamik bir ekip ve alanında uzman öğretim elemanları ile birlikte başarılı bir şekilde yürütülüyor. Bu çerçevede Türkiye ve yurt dışında 2021 yılında staj yapan öğrenci sayısı yaklaşık 7 bin kişi olarak kayıtlara geçiyor. Koordinatörlüğün AÖF öğrencilerine sunduğu avantajlar konusunda emek veren öğretim üyelerinin başında ise AÖF Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu yer alıyor.

Pek çok bakanlık ve ülke ile staj programları yürüten tek üniversite: Anadolu Üniversitesi

Hayata geçirilen staj ve uygulama dersleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu şunları söyledi: “Öğrencilerin aktif olarak görev aldığı stajlarda Türkiye’de İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD, Kızılay, belediyeler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, huzurevleri ve yerel yönetimlere ait Engelli Bakım Merkezleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, sosyal yardım ve hizmet amacı güden çeşitli sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve bazı özel işletmeler ile iş birliği içerisine giriliyor.”

Staj süreçlerinin uluslararasılaşması hedefiyle yurt dışında da aktif bir şekilde çalışan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmetler, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programlarında; ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, Irak, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Kahire, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Uganda ve Ürdün ve K.K.T.C. olmak üzere 38 ülkede başarıyla zorunlu staj uygulaması gerçekleştiriyor. İlgili ülkelerde staj süreçlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin kurumsal iş birliği görüşmeleri ise devam ediyor.

Açıköğretim öğrencilerine uygulamalı derslerle kaliteli eğitim sunuluyor

AÖF öğrencilerine sunulan uygulamalı dersler ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans ve Ön lisans Programlarında Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Sosyal Hizmet Lisans Pogramlarında uygulama, Çocuk Gelişimi Önlisans Pogramında ödev süreci ile Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Ön Lisans Programında yüz yüze laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uygulama dersleri ile öğrencilerin teorik alanda almış oldukları bilgi ve becerileri pekiştirilmekte. Böylece öğrencilerin çalışma hayatına ilişkin donanımların oluşturulması sağlanmakta. Öğrenciler alan uzmanları ve öğretim elemanları tarafından mesleki yeterlikler baz alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde uygulama yapıyor ve rapor hazırlayabiliyor.” şeklinde konuştu.

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