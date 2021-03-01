Ankara Kalkınma Ajansından Oyun Girişimcisi Yetiştirme Projesi’ne destek

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) ve TOGED’in (Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği) Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Oyun Girişimcisi Yetiştirme Projesi” Ankara Kalkınma Ajansı işbirliği ile hayata geçirilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı ile hayata geçirilecek işbirliği ile Oyun Girişimcisi Yetiştirme Projesi; gençlerin oyun girişimcisi olabilmeleri ve kendi işlerini kurabilmelerini, kendi işlerini kurma konusunda devlet desteklerden yararlanmalarını, oyun girişimcisi bireylerin girişimci yönlerinin açığa çıkarılmasını ve yeni teknolojilerle bütünleşik üretkenliklerini güçlendirilmesini sağlama amaçlarını taşıyor. Proje kapsamında 20-35 yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu gençler için oyun girişimcisi olmalarına yönelik eğitim programları düzenleniyor. Mart-Haziran 2021 döneminde uygulanacak eğitim programları Ankara Kalkınma Ajansı eğitim salonlarında yüz yüze gerçekleştirilecek.

Oyun Girişimcisi Yetiştirme Projesine sağlanan destek kapsamında eğitimlere 20-35 yaş aralığında üniversite öğrencisi ya da mezunu gençler katılabilecek. Kayıt yapan Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 2021 1 ay süre ile katılım sağlanabilecek. Oyuncu Girişimcisi Yetiştirme Projesi kapsamında 70 saatlik girişimcilik eğitimi, 70 saatlik oyun geliştirme eğitimi ve 70 saatlik liderlik eğitimi verilecek.