Anadolu Üniversitesi KKTC mezunlarını uğurlayacak

Türkiye’nin dünyada Global Kampüsü olan ve bu doğrultuda bugün 39 ülkede faaliyet gösteren ve eğitim hizmeti sunan Anadolu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Kampüsünde 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet törenine hazırlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olan öğrenciler ile Anadolu Üniversitesi lisansüstü programlarından mezun olan öğrenciler diplomalarını alacak. Mezuniyet töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC devlet protokolü ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımı ile 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, her yaştan ve her kesimden bireye zaman ve mekân sınırı olmadan nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunmak misyonuyla kurulan Açıköğretim Sistemi milyonlarca öğrencisi ve mezunu ile bu yıl 40. yaşını kutluyor. Açıköğretim Sistemi 1982 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açık ve uzaktan öğretim alanındaki nitelikli yükseköğretim hizmetlerini devam ettiriyor. 1 milyonu aşan aktif öğrencisiyle dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan ve dijital eğitimde öncü bir konuma sahip olan Anadolu Üniversitesi; dünyanın 39 ülkesine nitelikli yükseköğretim imkânı sunmaya devam ediyor. Açıköğretim Sisteminin sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetlerinden bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde on bine yakın yararlanmış durumda.

25 Haziran’da Lefkoşa Kampüsünde gerçekleşecek KKTC Mezuniyet Töreni’ne yoğun bir katılımın olması öngörülüyor.