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Afrikalı çocukların durumuna dikkat çekmek için 10 bin kilometre pedal çevirecek

Okullarına yürüyerek gitmek zorunda olan Afrikalı çocuklara dikkat çekmek amacıyla İspanya’dan yola çıkarak pedal çeviren İspanyol Alex Hohmann Bilecik’te mola verdi.

Eğitim 23.10.2021, 12:47
Afrikalı çocukların durumuna dikkat çekmek için 10 bin kilometre pedal çevirecek

Okullarına yürüyerek gitmek zorunda olan Afrikalı çocuklara dikkat çekmek amacıyla İspanya’dan yola çıkarak pedal çeviren İspanyol Alex Hohmann Bilecik’te mola verdi.

Ses mühendisliği ve palyaçoluk yapan 42 yaşındaki İspanyol bisikletliyi, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz karşıladı. Tarihi Saat kulesi önünde konuğuyla fotoğraf çektiren Yavuz, Bilecik’e gelen 151. yabancı bisikletliye Bilecik ve Türkiye hakkında bilgiler verdi. En büyük tutkusunun pedal çevirmek olduğunu kaydeden Alex Hohmann, bisiklet tutkusunu bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirmek istediğini ve bu amaçla yola çıktığını belirtti. Okula yürüyerek gitmek zorunda olan Afrikalı çocuklar için pedal çevirdiğini kaydeden Alex Hohmann, Bilecik’in doğal güzelliklerini çok beğendiğini söyledi.

Afrikalı çocukların durumuna dikkat çekmek için 10 bin kilometre pedal çevirecek

La Bicies Bella’ (Güzel Bisiklet) adını verdiği bir proje kapsamında bisikletinin önüne ve arkasına, ’10.000 Kilometres, For Education’ (Eğitim için 10 bin kilometre) yazan Alex Hohmann, 5 ayda 10 ülke gezdi. İspanya’dan başlayıp Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan’ı dolaşıp 5 bin 761 kilometre yol yapan Alex’in 10’uncu durağı Türkiye oldu. İstanbul’u gezdiği kentler arasında ayrı bir yere koyan ve "Dünyada görmek istediğim değişimin kendisi olmak istiyorum" diyen Alex Hohmann, Bilecik’in yeşil bir şehir olduğunu belirterek, çok beğendiğini söyledi.

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