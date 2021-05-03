AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgin: "Tıbbı aramotik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olmayı hedefliyoruz"

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, tıbbı aramotik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Basın mensupları ile bugün bir rektörlük binasında bir araya gelen Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, üniversitesi bünyesinde kurulan tıbbı aromatik bitkiler laboratuvarında yapılan çalışmalarla ihtisas üniversitesi olma yolunda ilerlediklerini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin "Artvin bölgesinde yetişen tıbbi aromatik bitkiler ile özgün çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, dünyada doğal bitki, ilaç, alternatif tıp metotları, kozmetik, ilaç sanayinde doğal ürünlerle ürün elde etme önem kazanmıştır. Bizlerde tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olmayı hedefliyoruz. Endemik bitkilerin korunması geliştirilmesi ve gen haritasının çıkarılması için Ali Nihat Gökyiğit botanik bahçesi kuruyoruz. Arıcılık araştırma merkezi ve Artvin zeytinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Orman ürünlerinde mobilyacılık sektörüne destek sağlamak için endüstriyel tasarım atölyesinin kurduk” dedi.

Kafkasya’nın uluslararası siyasette satranç tahtası durumuna geldiğini kaydeden Bilgin, Türkiye’nin Türk devletleri ile işbirliğinin çok önemli olacağını belirterek bundan ötürü Kafkasya’da bilim merkezi olmak istediklerini sözlerine ekledi.