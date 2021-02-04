Acar: “Boğaziçi’ndeki darbe arayışına geçit vermeyeceğiz”

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara tepki gösterdi. Acar, “Kaosla beslenen bu zihniyetin milletimizin iradesine ket vurmasına, devletin bağımsızlığına karşı, 28 Şubatta, 17/25 Aralıkta, 15 Temmuzda olduğu gibi, aynı kararlılıkla duracağız” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör tayinini bahane ederek, toplumu kaosa sürüklemek isteyen gruplara tepkiler çığ gibi büyüyor. Taksim Gezi Parkı eylemlerinde yaşanan senaryoyu tekrar hayata geçirmek isteyen kitleye karşı bir açıklama yayınlayan Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların yerinin değiştirilmesini ‘ağaçlar katlediliyor’ bahanesiyle fırsata çevirmeye çalışanlar, 28 Şubat’ın psikolojik harekâtını andıran söylem, yöntem ve eylemlerle darbe arayışına girenler, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ortamı kendisine uygun bir zemin olarak görenler yeni bir tezgâh peşindeler. Hukuka, kanuna ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen rektör atamasını kendi ideolojik saplantılarına uygun bulmayanlar, algı yöntemleri, tepki söylemleriyle bir eylem kapasitesi oluşturma gayretkeşliği içindeler. Yeni atanan rektörün daha önce bir siyasî partiden aday olduğu bahanesiyle rektör olarak görevlendirilmesine karşı çıkanların siyasî özgürlüklerden ne anladığı, amaçlarının bilim değil, sadece ideoloji olduğu, bazı hak ve özgürlükleri sadece kendilerine yakıştırdıkları, vandallıklarından ve sürekli darbe arayışlarından açıkça belli olmaktadır” dedi.

“Beyhûde bir çırpınış”

Vesâyetçi anlayışla hareket edenleri sert bir dille eleştiren Acar, “Darbeci ahlâksızlıkla hareket edenlerin kamu kurumlarının devlete ait millete hizmet mekânı olduğunu bilmeleri, bilmiyorlarsa da öğrenmeleri gerekmektedir. Bu gürûh, her ortamda akademisyenlere ve kamu görevlilerine siyaset yasağının kaldırılmasını savunurken, kendilerinden görmedikleri kişilere karşı ne kadar gaddar ve sekter olduklarını bir defa daha gösterdiler. Gösteri adı altında sürdürülen arbedede üniversite öğrencilerinden ziyade terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin olması, işin amacını ve meşruiyet derecesini zaten göstermektedir. Ayrıca, nereden zuhur ettikleri belli olmayan sapkın fertlerin oluşturulan kaotik ortamda ortaya çıkmaları, kendilerine alan açmaya çalışmaları, seslerini duyurma gayretleri, bu topraklarda asla gerçekleşmeyecek meşruiyet arayışıyla kinlerini kusmaları beyhûde bir çırpınmadır.” ifadesini kullandı.

İslâm âleminin en kutsal mabedi olan Kâbe’ye karşı yapılan saygısızlığı da asla kabullenmeyeceklerini belirten Acar sözlerine şöyle devam etti:

“Kıblemiz olan Kâbe’nin resmini saygısızca yere atanlar, kendi öğrencilerini fişleyenler, ‘mesele Boğaziçi değil, sen hâlâ anlamadın mı’ pankartıyla ‘Gezi’yle akrabalığını ortaya koyanlar, aradıklarını asla bulamayacaklardır. Milletimiz, bu ve benzeri olayları ve tezgâhları basiretiyle görmekte, ferasetiyle değerlendirmekte, sabırla ve tahammülle izlemektedir. Biz her zaman düşünce ve fikir özgürlüğünden yanayız. Mağdur olan herkesin hakkını ararız, sözcülüğünü yaparız. Fikrine katılmasak bile herkesin düşüncesini ifade etmesinden yanayız. Ülkemizde elbette insanlar demokratik haklarını kullanmalı, gösteri yapabilmeli, yürüyüşle hak arayabilmelidir. Ancak küresel güçlere payandalık yapanların, ipleri emperyalistlerin elinde olan kuklaların, kendini kamufle eden etki ajanlarının, milletin iradesine ipotek koymak isteyenlerin, vesayet özlemiyle her şeye teşne olanların vandallıklarını özgürlük saymak safdilliktir.”

“Bu zihniyete karşı 15 Temmuzda olduğu gibi karşı duracağız”

Acar, “Eğitim-Bir-Sen olarak, yasakların ve sınırlamaların kalkması, özgürlük alanlarının genişlemesi için mücadele ederken; görüntüsü yerli, zihniyeti yabancı, istiklal mücadelesinin manasını bilmediği için istikbali müstemleke temsilciliği olarak hayal eden, kaosla beslenen bu zihniyetin milletimizin iradesine ket vurmasına, devletin bağımsızlığına karşı, 28 Şubatta, 17/25 Aralıkta, 15 Temmuzda olduğu gibi, aynı kararlılıkla duracağız” diye konuştu.