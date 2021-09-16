5 bin öğrenciye 3 bin 200 lira eğitim yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in "eğitimde fırsat eşitliği ilkesi" kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik burs projesini hayata geçiriyor. Ailesi İzmir’de yaşayan 5 bin öğrenciye 8 ay boyunca toplam 3 bin 200’er liralık eğitim yardımı yapılacak. Başkan Soyer, “Geleceğin dünyasını şekillendirecek çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz“ dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin üniversitede okuyan çocukları için eğitim desteği verecek. Başvuru koşullarını sağlayan ailelere 8 ay boyunca aylık 400 lira, toplamda 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eğitime verilen desteğin en kalıcı yatırım olduğunu söyleyerek “Büyükşehir olarak verdiğimiz tüm hizmetler, yaptığımız tüm yatırımlar çok önemli. Ancak biz eğitimi temel öncelik olarak kabul ediyoruz. Geleceğin dünyasını şekillendirecek çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz“ dedi.

İlk ödeme kasım ayında

Eğitim desteği almak isteyen öğrenciler için başvuru formu daha sonra izmir.bel.tr’de paylaşılacak. Başvurular yalnızca internet üzerinden kabul edilecek. Değerlendirmeler sonucunda belirlenecek öğrencilere, eğitim desteğinin ilk bölümü kasım ayı içerisinde, ikinci bölümü ise 2022 yılında verilecek.

Başvuru koşulları neler?

Ailesinin ikametgâhı İzmir’de olup maddi olanakları kısıtlı olan 18-25 yaş aralığında aktif ve örgün eğitim gören ön lisans veya lisans öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin eğitim yardımından yararlanabilecek. Başvuru koşullarında not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00, 100 üzerinden en az 53 olması ve sınıf tekrarı yapmamış olması şartı da aranıyor. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu öğrenim görüyor olmak da başvuru şartları arasında. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı eğitim yardımı başvurularını her haneden bir öğrenci için kabul edecek.