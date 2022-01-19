2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvuruda bulunacak öğretmenlerin MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları halinde gerekli işlemler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir" denildi.