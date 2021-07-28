2021-YKS sayısal verileri açıklandı

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (2021-YKS) baraj puanına göre TYT’de tüm adayların yüzde 68’i 150 ve üzeri puan aldı. Bu alanda sınava giren kadınların 71,75’i, erkeklerin ise yüzde 64,16’sı 150 ve üzeri puan aldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sayısal verilerini açıkladı. Verilere göre 2021-YKS’ye başvuran aday sayısı TYT oturumu için 2 milyon 592 bin 390, AYT oturumu için 1 milyon 781 bin 678, YDT oturumu için 130 bin 491 kişi oldu. Ayrıca sınava giren aday sayısı TYT oturumu için 2 milyon 416 bin 974, AYT oturumu için 1 milyon 627 bin 145, YDT oturumu için 104 bin 917 oldu. Sınava girmeyen aday sayısı TYT oturumu için 175 bin 416, AYT oturumu için 154 bin 533, YDT oturumu için 25 bin 574 olurken, sınavı geçersiz sayılan öğrenci sayısı TYT oturumu için 226, AYT oturumu için 62, YDT oturumu için ise 8 olarak açıklandı.

2021-YKS baraj puanına göre TYT’de tüm adayların yüzde 68’i 150 ve üzeri puan aldı. Bu alanda sınava giren kadınların 71,75’i, erkeklerin ise yüzde 64,16’sı 150 ve üzeri puan aldı. 180 ve üzeri puan alan adaylarda ise sayısal alanında tüm adayların yüzde 42,85’i 180 ve üzeri puan aldı. Bu alanda sınava giren kadın adayların yüzde 42,98’i, erkek adayların da yüzde 42,69’u 180 ve üzeri puan aldı. Sözel alanında sınava giren tüm adayların yüzde 60,09’u 180 ve üzeri puan aldı. Bu alanda ter döken kadın adayların yüzde 62,40’ı, erkek adayların ise yüzde 57,15’i 180 ve üzeri puan aldı. Eşit ağırlık alanında ise sınava giren tüm adayların yüzde 48,08’i 180 ve üzeri puan aldı. Bu alan özelinde de kadın adayların yüzde 79,43’ü, erkek adayların ise yüzde 82,64’ü 180 ve üzeri puan aldı.

Öte yandan 2021-YKS sınav puanlarının yığınsal dağılımına göre TYT’de 2, sayısal alanda 1, sözel alanda 1, eşit ağırlık alanında 1, dil alanında ise 5 kişi 500 tam puan aldı.