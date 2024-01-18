Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede etkili olan sağanak yağışın neden olduğu su baskınlarında mağdur olan vatandaşlar için ekiplerini seferber etti.

Efeler’de etkili olan sağanak yağış, birçok evin bahçe ve bodrum katlarını su altında bıraktı. Efeler Belediyesi ekipleri olumsuzluklara karşı anında harekete geçerek, su tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi personelinin çabaları ve teknik donanımları sayesinde su basan alanlardaki sular kısa sürede tahliye edildi. Efeler Belediyesi’nin hızlı müdahalesi ile muhtemel zararların önüne geçildi.

Sağanak yağışta evleri su basan vatandaşlar, kendilerinin her zaman yanında ola Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Başkan Atay ise; "Olumsuz hava şartlarına karşı her zaman teyakkuz halindeyiz. İlçemizde yaşanan yoğun yağışla birlikte hemen harekete geçerek vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Efeler halkımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.