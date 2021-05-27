Üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yüzde 75 hibe desteğiyle il genelinde 105 üreticiye 800 dekar alanda ekilmek üzere 8 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” ve “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması” Projeleri kapsamında program başlatmıştı. Programla, üreticilerin bu dönemde arazilerinde üretime yönlendirilmesi amaçlandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt’ın da katılımıyla, Havsa ilçesinin Arpaç Köyü’nde üreticilere projenin tanıtımı ve kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Müdür Bayazıt, yüzde 75 hibe desteğiyle il genelinde 105 üreticiye 800 dekar alanda ekilmek üzere 8 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtıldığını açıkladı.