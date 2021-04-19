banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Camide TıkTok Rezaleti!
Camide TıkTok Rezaleti!
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Türk Kızılay Edirne Şubesinden kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Edirne Şubesi pandemi sürecinde azalan kan stoklarını arttırmak için kan bağışı kampanyası düzenledi. Vatandaşlar, kan bağışına yoğun ilgi gösterdi.

EDİRNE 19.04.2021, 14:14
2
Türk Kızılay Edirne Şubesinden kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Edirne Şubesi pandemi sürecinde azalan kan stoklarını arttırmak için kan bağışı kampanyası düzenledi. Vatandaşlar, kan bağışına yoğun ilgi gösterdi.

Edirne’nin trafiğe kapalı caddesi Saraçlar’da kurulan Türk Kızılay çadırında kan bağış kampanyası kapsamında, vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan vermek isteyen vatandaşların, kısıtlama günlerinde de saat 14.30 ile 22.30 saatleri arasında Saraçlar Caddesi’ne kurulan Kızılay Çadırına gelerek, kan bağışında bulunabilecekleri bildirildi.

“Randevu sistemi ile kısıtlama günlerinde de bağışta bulunabilirler”

Türk Kızılay’ında Flebotomis olarak görev yapan Selami Türk, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Covid-19 sürecinde kan stoklarımız tükenmekte. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde vatandaşlar Türk Kızılay internet sitesi üzerinde randevu alarak kan bağışında bulunabilirler” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
hafif yağmur