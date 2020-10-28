TRAKYAKA Yönetim Kurulu toplantısı Edirne’de yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı Ekim ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Edirne’de gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya, Kırklareli Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı. Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı.

Kurumlar tarafından uygulaması devam eden projelerin süre uzatım taleplerinin onaylandığı toplantıda, Lojistik Master Plan ve Turizm Master Planı’nda gerçekleşmeler konusunda Yönetim Kuruluna bilgi veridi. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.