banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Su birikintisine girerek savrulan araç bariyere çarptı: 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü-Keşan ilçeleri arasındaki karayolunda kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı.

EDİRNE 01.06.2021, 19:13
Su birikintisine girerek savrulan araç bariyere çarptı: 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü-Keşan ilçeleri arasındaki karayolunda kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Keşan yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan’a seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 22 AZ 567 plakalı otomobil, Maltepe Köyü Kavşağı’nı geçtiği sırada, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıktı. Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü M.A. ve yolcu G.A. isimli şahıslar yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar M.A. ve G.A., ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu