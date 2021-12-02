banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomobil pazarında satışlar düştü
Otomobil pazarında satışlar düştü
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!
Yargıtay’dan şirket değiştirenlere müjde
Yargıtay’dan şirket değiştirenlere müjde
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ilk açıklama

Selimiye çevresindeki otopark sorunu son bulacak

Edirne’nin en büyük sorunlarından birisi olan otopark sorunu için ilk adım atıldı. Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilecek olan proje ile turistlerin uğrak noktası olan Selimiye çevresindeki otopark sorunu çözülecek.

EDİRNE 02.12.2021, 09:46
Selimiye çevresindeki otopark sorunu son bulacak

Edirne’nin en büyük sorunlarından birisi olan otopark sorunu için ilk adım atıldı. Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilecek olan proje ile turistlerin uğrak noktası olan Selimiye çevresindeki otopark sorunu çözülecek.

Edirne’de 2013 yılında, ’depreme dayanıksız, riskli yapı’ raporu verilen ve yıkım kararı alınan Gazi İlkokulu’nun yerine 3 katkı otopark yapılarak bölgenin kanayan yarası olan park sorunu çözülecek.

Edirne İl Genel Meclisi’nde 5 gün devam edecek Aralık ayı toplantılarının ilki Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleştirildi. Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen müzeler ve otoparklardan gelir elde edilmesine yönelik kurulacak olan ‘iktisadi işletme’ adlı talep yazısı meclise sunuldu. Söz konusu talep oy birliğiyle incelenmek üzere İdari ve Mali İşler Komisyonu’na sevk edildi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Gazi İlkokulu’nun bulunduğu bölgeye 3 katlı otopark yapılacağını söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Geçmiş, Milli Emlak Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izinlerin alındığını ifade etti.

Aralık ayının ilk toplantısında Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından meclise gönderilen Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Necmi İğe Etnografya Müzesi ve çalışmaları devam eden Mimar Sinan Müzesi, Geleneksel El Sanatları Müzesi, Kadın Emek Pazarı, Enez Deniz Hudut Kapısı, yıkılan Gazi İlkokulu’nun yerine yapılacak olan otoparkın idaresi için işletme kurulması konularının yer aldığı talep yazısı okundu.

Habere konu olan talep yazısında ‘iktisat işletmesi’ adı altında il özel idaresi destek hizmetleri müdürlüğünün bünyesinde iktisadi işletme kurulması gerektiği yer aldı.

Edirne’nin en büyük sorunlarından birisinin otopark sıkıntısı olduğunu belirten Geçmiş, bölgeye İl Özel İdaresi adına katlı otopark yapacakları söyledi.

Yapılacak olan çalışmalar kapsamında otoparka yakın noktaya turizm destinasyonu açısından kadın emek pazarları kurulacağını ve hediyelik eşyalar satılacağını söyleyen Geçmiş, “Ahşaptan reyonlar kurulması planlanıyor. Bununla ilgili para harcadığımız alanlardan gelir kaynağı elde edecek işletmeler kurmamız gerekiyor. Bütçe iktisadi işletme kurularak buradaki gelirler tek bir müdürlükte toplanacak” dedi.

3 katlı ve 4 bin 284 metrekarelik alana yapılacak otoparkın 2 katının tur otobüsleri, en üst katının ise küçük araçlar için kullanılması planlanıyor.

Otoparkın yapılacağı Meydan Mahallesi sakinlerinden Yasemin Günaltay, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulun yerine yapılması planlanan otoparkın güzel bir çalışma olduğunu ve ekonomik anlamda da esnafa can suyu olacağını aktardı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7