Rumeli Köprüsü dergisi Edirne’deki eczacılarla buluşturuldu

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Balkan coğrafyasına yönelik hazırlanan Rumeli Köprüsü dergisi, pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithafen Edirne’de bulunan eczaneler ile buluşturuldu.

Akademisyen, eczacılar ve öğrenciler tarafından kaleme alınan yazılardan oluşan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 ile canları pahasına mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına teşekkür olarak hazırlanan Rumeli Köprüsü Covid-19 özel Sayı-3, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 39. Bölge Edirne Eczacı Odası çabalarıyla Edirne’deki eczanelere ulaştırıldı. Rumeli Köprüsü özel sayısının, ülkemizin Covid-19 ile mücadelesine özverileri ve gayretleri ile büyük güç katan eczacılara ulaştırılmasını memnuniyetle karşılayan Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren yaptığı açıklamada “Covid-19 salgın hastalığından dolayı Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunları ile özellikle salgın sürecinde ülkemizin çeşitli illerindeki hastanelerde, eczanelerde, kamu kurum ve kuruluşları ile sahada aktif olarak görev alan genç eczacılarımızın deneyimlerine yer verdik. Bu sayıyı hazırlamadaki amacımız, süreci sahada bire bir yaşayan eczacılarımızın gözlemlerini artırmak ve pandemi süreci ile ilgili yaşanan son gelişmeleri farklı yönlerden ele alan bir kaynak oluşturmaktır. Dergimizin bu sayısının, salgınla mücadelede canları pahasına çalışan ve maalesef bu hastalığa yenik düşen sağlık çalışanlarına ithaf edilmesinin de ayrı bir anlamı ve değeri oldu. Hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anarken derginin kentimizin değerli eczacılarına ulaştırılmasında emekleri geçen Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile 39. Bölge Edirne Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı F. Uygar Güler’e çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.