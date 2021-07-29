Öğr. Üyesi Özdemir, “AB Proje Kampı ve Dış İlişkiler Çalıştayı"na katıldı

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Trakya Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “AB Proje Kampı ve Dış İlişkiler Çalıştayı”na katıldı. Aynı zamanda Trakya Belediyeler Birliği Bilim Kurulu Üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, çalıştayın ikinci gününde atık yönetimi konusunda bazı önerilerde bulundu.

Belediyelerin ve belediyeciliğin gelişimine yönelik, yerel ve ulusal düzeyde organizasyonlar ile sınır ötesi iş birliğine yönelik önemli çalışmalara imza atan Trakya Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği kaynaklı proje ve destek programlarının konuşulduğu bir çalıştaya öncülük etti. Trakya Belediyeler Birliği organizasyonuyla düzenlenen “AB Proje Kampı ve Dış İlişkiler Çalıştayı” birlik üyesi belediyelerin proje departmanlarına bağlı personelin katılımıyla Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.

İki gün süren ve yerel yönetimler adına son derece faydalı geçen kamp programına, Trakya Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir de Trakya Belediyeler Birliği Bilim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir programın ikinci gününde birtakım proje önerileri sunarak geri dönüşüm alanında atık toplama ve ayrıştırma süreçlerinde insan eliyle yapılabilecek hataları minimuma indirecek ve geri dönüşümde çıkan son ürünün saflığı ve verimliliğini artıracak akıllı atık yönetim sistemini örnek olması adına katılımcılarla paylaştı.

AB kaynaklı destek programlarının tanıtıldığı ve proje hazırlanması ile başvuru süreçleri hakkında bilgilerin verildiği çalıştayda konuşan Trakya Belediyeler Birliği Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Belediyeler Birliği’nin yerel yönetimler adına kaliteli hizmet anlayışıyla önemli işlere imza atmaya devam ettiğini söyledi.

Akademisyen ve bürokratların yanında AB Başkanlığı temsilcilerinin katılım sağladığı programın açılış konuşmasını ise Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu gerçekleştirdi. Kürümoğlu yaptığı konuşmada Trakya’nı dört bir yanından gelen belediyeciler ve organizasyona katkı verecek kıymetli konuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu organizasyonla çok önemli süreçlerin tohumlarını attıklarını belirtti.

İki günlük AB Proje Kampı ve Dış İlişkiler Çalıştayı programında konuşmacı olarak birçok önemli isim yer aldı.