Keşan’da sahaya inen ekiplerden sıkı denetim

Edirne’nin Keşan ilçesinde, artan korona virüs vakaları sonrasında yayınlanan yeni genelge kapsamında toplu taşıma araçları ve iş yerlerinde denetimler yapıldı. Hem şehir içi minibüsleri hem de ticari taksileri denetleyen ekipler, yolcu ve şoförlere, maske, sosyal mesafe ile hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı, ülke genelinde 4 gün sürecek ve başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ile alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere uyulup uyulmadığı yoğun şekilde denetlenmesi konulu genelge kapsamında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir dizi denetimde bulundu. Gerek araçlar gerek de iş yerlerinde korona virüse karşı alınan önlemleri denetleyen ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, bazı iş yeri sahiplerine, mekan içlerinde şerit çekmeleri önerisinde bulundu.

Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı’nda denetim noktası oluşturan ekipler, buraya gelen toplu taşıma araçlarını teker teker durdurdu. Minibüs ve ticari taksilerin içlerine tek tek girerek; maske, dezenfektan ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler araçlarda uygulanması toplum sağlığı için zorunlu olan kuralları denetlerken, denetimlere katılan Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ise araçlarda yapılan denetimlerin ardından tutanak tutup kayıtlarını aldı.

Denetimler sırasında ise uygulama noktasına ’pat pat’ olarak tabir edilen bir araç takıldı. Görüldüğü yerde bağlanması talimatı bulunan aracı yakalayan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, patpat isimli tarım aracını şehir içerisinde kullanan bir kişiye 132 lira ceza uyguladı.