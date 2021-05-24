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Gala Gölü’nde kaçak avcılığa drone destekli denetim

Edirne’nin Enez ilçesi sınırları içinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı’nda yasadışı avcılığa karşı drone destekli denetimler gerçekleştirildi. Belirtilen kurallara uymayanlara, idari para cezası kesildi.

EDİRNE 24.05.2021, 10:05
Gala Gölü’nde kaçak avcılığa drone destekli denetim

Edirne’nin Enez ilçesi sınırları içinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı’nda yasadışı avcılığa karşı drone destekli denetimler gerçekleştirildi. Belirtilen kurallara uymayanlara, idari para cezası kesildi.

Enez’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Gala Gölü çevresinde kaçak avcılık faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Havadan drone desteği ile yapılan denetim kapsamlı denetimlerde, mevzuata aykırı hareket eden şahıslara idari para cezası uygulanırken yasadışı faaliyette kullanılan tüm araç ve gereçler el konuldu.
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