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ETSO tarihi çarşı esnaflarını korona virüs tedbirleri ile ilgili bilgilendirdi
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP ZIPKINKURT, MECLİS BAŞKANI M.EMRE ALP, BAŞKAN YARDIMCISI YENER İŞBİLİR, SAYMAN ÜYE RECAİ KOCATÜRK, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN KUTEL NALÇAKAN, FİKRET ÇETİNKAYA, GENEL SEKRETER NEVZAT TAŞKIN VE TARİHİ ALİPAŞA ÇARŞISI DERNEK BAŞKANI YILMAZ SANIŞ İLE BİRLİKTE ALİPAŞA ÇARŞISI’NDAKİ İŞLETMELER ZİYARET EDİLDİ.
EDİRNE 15.09.2020, 18:15
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Üyeleri Alipaşa çarşısını maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirdi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M.Emre Alp, Başkan Yardımcısı Yener İşbilir, Sayman Üye Recai Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyelerinden Kutel Nalçakan, Fikret Çetinkaya, Genel Sekreter Nevzat Taşkın ve Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ile birlikte Alipaşa Çarşısı’ndaki işletmeler ziyaret edildi.
Ziyarette Covid-19, maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme sağlanmasının yanı sıra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptırmış olduğumuz “Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir” afişlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.
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