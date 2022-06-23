Elazığ’da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması düzenlendi

Trakya Üniversitesi öğrencileri Seher Özcan ve Yasemin Nilay Soykan, “Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması”nda ödüle layık görüldü.

Elazığ’ın Keban ilçesi Nimri köyünde, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ve Türkiye’de genel olarak ‘Kulluk’ olarak adlandırılan tarihi yapıların kültürel mirasına sahip çıkmak için düzenlenen “Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması” sonuçlandı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Heykel Bölüm Başkanlığı, Ayvalık Karagöz Sanat Evi ve Nimri Köyü Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen yarışmanın jüri toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yarışma jürisine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Neslihan Pala başkanlık yaparken Anadolu Üniversitesinden Prof. Rahmi Atalay, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Arzu Atıl, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Refa Emrali ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Ercan Yılmaz jüri üyesi olarak yer aldılar.

Türkiye’deki üniversitelerde heykel alanında lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik aşamalarında öğrenim gören tüm öğrencilere açık olan yarışmaya 5 farklı üniversiteden 14 başvuru yapıldı. Yarışma jürisinin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda başvuru yapan projeler arasından 3 adet başarı ödülü ve 3 adet mansiyon ödülü seçildi.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Seher Özcan ve Yasemin Nilay Soykan da yarışmada ödül almaya hak kazanan isimler oldu.

Yarışmada ödül alan projeler, 05-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında Nimri köyünde sergilenerek sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Ödül töreni ise 17 Temmuz 2022 tarihinde yine Nimri köyünde yapılacak.