Edirne’de devlet konservatuvarı önemli bir ismi ağırlayacak

Yarışmalarda ödüllerle dönen, verdiği konserler büyük beğeni ile izlenen ve başarılı öğrenciler yetiştiren Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’i bir dizi etkinlik ile ağırlıyor.

Gautier Capuçon, Concertgebouw Oda Orkestrası gibi prestijli organizasyonlarla projelere imza atan ve müzik camiasında adından sıkça bahsettiren genç kuşak viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil, 30 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde Edirneli sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Etkinlik programının ilk günü 30 Haziran’da gerçekleştireceği viyolonsel atölyesinde Devlet Konservatuvarı viyolonsel öğrencileri ile bir araya gelecek olan Nil Kocamangil; 1 Temmuz’da Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün tarafından düzenlenecek olan “Öğretim Elemanları Sergisi’ne ithafen Öğr. Gör. Nilgün İşcan’ın anlatımlarıyla bir solo viyolonsel resitali gerçekleştirecek. Misafir sanatçı Nil Kocamangil, programın son günü olan 2 Temmuz’da Doç. Musa Eren İşkodralı tarafından kurulan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Topluluğu eşliğinde Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde bir konser verecek. Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınması planlanan konserlere tüm sanatseverler davetlidir.

Nil Kocamangil kimdir?

1989 yılında İstanbul’da doğan, jenerasyonunun önde gelen viyolonsel sanatçılarından Nil Kocamangil, solist ve oda müzisyeni kimliği; kuvvetli, yoğun ve usta yorumu ile şimdiye dek hem dinleyicilerin ve hem de yerli-yabancı basının beğenisini kazandı. Sanatçı, 9 yaşında başladığı viyolonsel eğitimini sırasıyla Dilbağ Tokay (MSGSUDK); Claus Kanngiesser (Hfmt Köln); Marc Coppey (CNSM de Paris) ve Gautier Capuçon’un (Classe d’Excellence de Violoncelle - FLV Paris) viyolonsel sınıflarında tamamladı. Ayrıca Itamar Golan (CNSM de Paris) ve Miguel Da Silva’nın (Ysaye Kuartet, CRR de Paris) sınıfların da piyanolu trio ve yaylı kuartet üzerine oda müziği master diplomaları da aldı.

Orkestra ile ilk konserini 15 yaşında veren sanatçı daha sonra viyolonsel repertuvarının başlıca eserlerini yurt içi ve yurt dışı olmak üzere; Kurpflzisches Kammerorchester, Bilkent Senfoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Sandnes Symfoniorkester, Mannheimer Philharmoniker, Sinfonietta Köln, Olten Filarmoni, Oberbergisches Kreises Symphonie Orchester, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Belediye Senfoni Orketrası, Başkent Akademik Oda Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası gibi orkestralar eşliğinde seslendirdi.