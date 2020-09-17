banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Edirne’de Covid-19 tedbirleri konuşuldu

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, il genelinde hizmet veren; kamu, üniversite ve özel hastanelerin yöneticileri ile bir araya geldi.

EDİRNE 17.09.2020, 11:53
2
Edirne’de Covid-19 tedbirleri konuşuldu

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, il genelinde hizmet veren; kamu, üniversite ve özel hastanelerin yöneticileri ile bir araya geldi.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, pandemi ile ilgili güncel durum, yapılan çalışmalar ve Covid-19 hasta tedavisi ve tedbirleri konularında sağlık tesisi yöneticileri ile paylaşımlarda bulundu.

Toplantıda, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığının direktifleri doğrultusunda alınan tedbirlerin yanı sıra, ilave tedbirler alınması ve denetimlerin daha sıkı şekilde uygulanması gibi konular görüşüldü. Ayrıca, salgınla mücadelenin aralıksız devam etmesi, halkın daha fazla bilgilendirilmesi, maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerin sıklaştırılması yönünde önemli tedbir kararları alındı.

Sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu söyleyen Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım korona virüs mücadelesiyle birlikte standart sağlık hizmetlerinin de aksamaması gerektiğini bununda ancak ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının birlik, beraberlik ve destekleriyle mümkün olabileceğini söyledi.

Edirne’nin değerli insanlarının ve tüm sağlık çalışanlarının daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler görmesinin ancak gerçek manada tedbirli ve kontrollü bir sosyal hayatla mümkün olabileceğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım sağlıklı günler dilekleriyle sözlerine son verdi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0