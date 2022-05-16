Edirne Yeni Saray ve Kazı Çalışmaları sergisi açıldı

Edirne Araştırmaları Sempozyumu çerçevesinde Balkan Kongre Merkezi fuaye alanında Edirne Yeni Saray ve Kazı Çalışmaları Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazılar içerisinde yer alan ve Trakya Üniversitesi himayesinde yıl boyunca devam eden Edirne Yeni Saray kazısına dair görseller ve bilgiler yer aldı.

Edirne Yeni Saray Kazı Başkanı Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, “Edirne Yeni Saray Kazı Ekibi olarak hem sarayın tarihçesini hem de buluntulara yönelik olarak sizlere tanıtmak maksadıyla küçük bir sergi hazırladık” dedi.

Kazı çalışmalarının üçüncü yılının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Edirne Yeni Saray kazısının Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu ve ekibi tarafından yürütülüyor olması Üniversitemiz açısından büyük bir prestij. Kazı çalışmaları, pek çok bilimsel buluşla ve pek çok yayınla daha çok ses getirecek. Böyle bir sempozyumda Edirne Sarayı’nın hatırlanmasının anlamlı olacağını düşündük” ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Yeni Saray Kazısı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu ve Edirne Araştırmaları Sempozyumu katılımcıları tarafından kesilmesinin ardından sergi gezildi.

Edirne Yeni Saray ve Kazı Çalışmaları Sergisi, sempozyum süresince Balkan Kongre Merkezi Fuayesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.