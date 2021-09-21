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Dayı yeğen kavga etti, yol ortasında cinayet işlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde dayı yeğen arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında dayısını vuran 16 yaşındaki çocuk cezaevine gönderildi.

EDİRNE 21.09.2021, 09:23
Dayı yeğen kavga etti, yol ortasında cinayet işlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde dayı yeğen arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında dayısını vuran 16 yaşındaki çocuk cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Fatih Gökçen (26) ve Y.A. (16) Yenimescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde karşılaştı. Dayı-yeğen arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şiddeti artan kavga sırasında Y.A. belindeki silahı çıkardı ve ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Fatih Gökçen’in kasığına ve ensesine isabet etti.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gökçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, dayısını vuran 16 yaşındaki Y.A. kısa süre sonra cinayet silahı ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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