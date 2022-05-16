Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal, Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal’ın ziyaretinin iki kurum arasındaki iş birliklerini geliştireceğine inandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak başta Yeni Saray Kazısı olmak üzere Edirne ve Balkanlar noktasında atılacak adımlarda yeni proje ve çalışmalara hazır olduklarını dile getirdi.

Trakya Üniversitesinin Edirne ve Balkanlara yönelik başarılı çalışmalarını büyük bir mutlulukla takip ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Uğur Ünal, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile önemli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Prof. Dr. Uğur Ünal, Edirne Araştırmaları Sempozyumu’na katılarak oturumları takip etti.