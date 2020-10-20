Çocuk Trafik Eğitim Parkı bu yıl ilk misafirlerini ağırladı

Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı 2020/2021 eğitim öğretim yılında ilk misafirlerini ağırladı. Trafik eğitimi, yangın bilinci, çevre bilinci, acil durum bilinci, 112 acil çağrı numarası bilinci ile sağlıklı yaşam konularında alanında uzman eğitmenler tarafından 2. ve 3. sınıf öğrencilerine eğitim verildi.

Trafik eğitimi, yangın bilinci, çevre bilinci, acil durum bilinci, 112 acil çağrı numarası bilinci ile sağlıklı yaşam konularında alanında uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimlerin verildiği Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ilk misafirlerini ağırladı.

Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret eden Vali Fahri Yücel İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencileri uygulamalı eğitimlerini hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak gördüler.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz ile birlikte Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek uygulamalı eğitimin yeni döneminin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Öğrencilere yönelik Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndaki uygulamalı eğitimlerin gerekli tedbirler doğrultusunda devam edeceği belirtildi.