Babasının cenaze namazını kıldırdı

Edirne basınında uzun yıllar gazetecilik, köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı yapan emekli öğretmen 76 yaşındaki İzzet Melih Yurduseven’in cenaze namazını oğlu kıldırdı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İzzet Melih Yurduseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yurduseven için Eski Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Yurduseven’in cenazesi, öğle namazına müteakip oğlu Şinasi Yurduseven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı’na defnedildi.