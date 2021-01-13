Avcılardan kaçan yaralı domuzun saldırısına uğradı

Edirne’nin Keşan ilçesinde mantar toplamaya çıkan 76 yaşındaki adam, avcılardan kaçan domuzun saldırısına uğradı. Vücuduna 60 dikiş atılan ve kolu kırılan yaşlı adam, “Açtığı ağzının içinden gırtlağına kadar görüyordum” diyerek o anları anlattı.

Olay, Keşan’ın Barağı köyünde meydana geldi. Evinden çıkıp ormana giden Necmettin Kuzakçı (76), mantar toplamaya başladı. O sırada ormanın diğer tarafında avcıların yaraladığı domuz ile burun buruna gelen Kuzakçı, domuzun saldırısı sonucu yaralandı.

Vücuduna 60 dikiş atılan ve kolu kırılan yaşlı adam, yaşadığı o dehşet dolu anları anlattı. Necmettin Kuzakçı, “Ben mantar toplarken çalılıkların arasından peşinde iki av köpeği olan büyük bir domuz geldi. O sırada ben bağırınca üzerime geldi. Bir saat boyunca boğuştuk. Beni sırtüstü devirmeye çalıştı, ben de karşılık verdim. Beni yatırsaydı parçalayacaktı. Orada öldürecekti. Saatime takılarak kolumu kırdı. Kolum kırılmasa ben de onu devirecektim, ancak o da yorulunca durdu. Ben de durdum. Sonra üç tane daha köpek geldi, o sırada kaçtı gitti” dedi.

Sonrasında güç bela olduğu yerden kalktığını ve yaralı şekilde köyüne doğru yola çıktığını söyleyen Kuzakçı, “Kan revan içinde kalktım, patpatıma binip yavaş yavaş gittim. Köyün ortasına gelince inip yere yattım. Sonrasında beni gördüler, alıp pansuman yaptılar ve Keşan’a getirdiler” diye konuştu.

Domuzun saldırdığı yaşlı adam, hastanede rahat bir nefes aldığını kaydetti. O anlarda kolu yerine ayağı kırılsaydı ne yapacağını düşündüğünü söyleyen Kuzakçı, yaşadığı dehşet dolu anlarda şok olduğunu belirterek, “Burun buruna geldik, simsiyah gözleri var, açtığı ağzının içinden gırtlağına kadar görüyordum. Aklımdan kurtulacağım geçmedi, can havliyle sadece boğuşmaya çalıştım. Çok şükür kurtuldum ama dişlerim orada kaldı, param orada kaldı, her şeyim orada kaldı" dedi.