Araştırma enstitüsü yayınlarına devam ediyor

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay, Balkan Araştırma Enstitüsü yayınlarından çıkan yeni kitapları Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ve Balkan Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret ederek, editörlüğünü üstlendiği kitapları sundu.

Türkiye’de Balkan araştırmaları konusunda ilk ve tek enstitü olma özelliğini taşıyan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından alana nitelikli katkı sağlayacak “Balkan Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları I”, “Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları I” ve “Balkan Tarihi Araştırmaları I” kitapları yayımlandı.

Balkanlara ait dil, tarih, kültür, sanat, sosyal ve ekonomi konularında önemli bir eğitim ve araştırma kurumu olarak dikkati çeken Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan kitaplar, alan ile ilgilenen tüm araştırmacı ve akademisyenlere bilgi kaynağı olmayı hedefliyor.

Trakya Üniversitesinden çok sayıda akademisyenin yanı sıra ulusal ve uluslararası araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan kitapları oldukça değerli bulduğunu belirten ve Balkan Araştırma Enstitüsünün çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Balkan Araştırma Enstitüsünün akademik ve bilimsel yayıncılık alanındaki başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini eklemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Trakya Üniversitesi, Türkiye’de Balkanlar coğrafyasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren en önemli kurumlardan biri. Yönünü ve odağını Balkanlara çevirmiş Trakya Üniversitesinin bu misyonuna önemli katkılar sunan Balkan Araştırma Enstitüsü öğretim elemanlarını değerli çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Ülkemizde en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, akademik ve bilimsel çalışmalarıyla bölgeye katkısını sürdürecek” dedi.

Balkan Araştırma Enstitüsü ana bilim dallarının isminden hareketle oluşturulan Balkan Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları-1 kitabının editörlüğünü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları-1’i Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ve “Balkan Tarihi Araştırmaları-1’i ise Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay üstlendi.