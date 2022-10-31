AFAD gönüllüsü eğitimciler sertifikalarını aldı

Edirne’de Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği (MEB AKUB) gönüllüsü 33 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Müdürlüğü koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği (MEB AKUB) oluşturuldu.

33 kişiden oluşan Edirne MEB AKUB Birliğine destek AFAD Gönüllüsü Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da katıldı.

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğü koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği oluşturuldu.

Tören MEB AKUB Lideri Serhat Üretmen’in konuşması ve eğitimlerin görsellerinin sunumu ile başladı. İlk grubun sertifika ve kimlik kartı dağıtımının ardından konuşan Vali Kırbıyık, “Gönüllülük esasına göre öğretmenlerimizin buraya katılması benim için çok önemli. Bu yüzden özellikle katılıp teşekkür etmek istedim. İnşallah Allah afetleri bizden uzak tutsun fakat ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla hazırlıklı olmakta fayda var. Organizasyonda emeği geçen AFAD Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve katılımcı arkadaşları tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Törene Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal katıldı.