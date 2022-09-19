1. Saros Yarı Maratonu koşuldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Keşan Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 1. Saros Yarı Maratonu 18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

1. Saros Yarı Maratonu’na Türkiye dahil, Türkmenistan, Sırbistan, Etopya, Kenya, Kazakistan ve Kosova olmak üzere 7 ülkeden 338 sporcu katıldı. Yarı maraton 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirildi.

Erikli Sahili’nde Erikli Otel önünden başlayan yarışta; atletler, belirlenen rotada koştuktan sonra bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışma sonucunda; 21 kilometre genel klasmanında; Üzeyir Söylemez birinci, Sang Bernard ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar genel klasmanda ise Dilek Atak birinci, Hatice Yıldırım ikinci, Özge Çolak üçüncü bitirdi. 10 kilometre genel klasmanda Fetene Alemu Regasa birinci, Abdullah Tuğluk ikinci, Rajiv Kipkosgei Lagat yarışı üçüncü sırada tamamladı.