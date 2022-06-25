Yoğun bakım hemşirelerine yara bakım eğitimi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde, hastaların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla eğitimler devam ediyor. Hastanede, yoğun bakım ve klinik hemşirelerine yönelik yara bakım eğitimi yapıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ve klinik hemşirelerine yönelik yara bakım eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim birimi koordinasyonunda hastanede görevli yoğun bakım ve klinik hemşirelerimize yönelik yara bakım eğitimi düzenlendi.

“Amacımız hastaların yaşam kalitesini arttırmak”

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık personeline yönelik yapılan eğitimlerin önemli olduğunu belirterek “Hemşirelerimizin, yara bakımı ve yönetimi ile ilgili rollerini fark etmeleri, yara oluşumunu etkileyen riskleri ve diğer faktörleri analiz edip gerekli önlemleri almalarını, yara iyileşme süreçlerinin bilinmesi, yara tiplerini ve basınç yaralarını doğru bir şekilde sınıflandırılması, yaraya uygun bakımın verilmesi ve bakım ürünlerinin uygun bir şekilde seçilip doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yara bakımı eğitiminin düzenlendi. Eğitim ile hedefimiz hastanemizdeki hastaların kronik yaralarında iyileşme süresini hızlandırmak, hastane kalış süresini kısaltmak, tekrarlı yatışları önleme ve hastaların yaşam kalitesini artırmak gibi pek çok olumlu sonuçları ortaya koymak” dedi.