Türk Hekim Amerika deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun (DÜBAT) düzenlediği “Amerika’da Hekimlik” adlı etkinlikte Dr. Talha Gündüz, mesleki kariyerini sürdürdüğü Amerika’daki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğin kendileri açısından oldukça yararlı geçtiğini söyleyen topluluk üyeleri, Dr. Talha Gündüz’ün kendi kariyer gelişimini anlatmasının öğrencilere bir kapı daha açtığını ve kendilerine moral olduğunu dile getirdi. Yardımlarından dolayı DÜBAT Akademik danışmanı Doç. Dr. Merve Alpay’a teşekkür eden topluluk üyeleri, bu tür etkinliklerin öğrenci kariyer gelişiminde çok etkili olduğunu ve devamının geleceğini ifade ettiler.