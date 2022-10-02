TOGG’da HighWay tercih etti

HighWay Outlet, ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için özel olarak üretilen araç şarj istasyonlarının ilki HighWay’de kuruldu.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG araçları için üretilen Trugo elektrikli şarj üniteleri, HighWay’de yerini aldı. İlk etapta 180 Kw gücündeki yüksek performanslı 6 adet şarj ünitesinin kurulumu tamamlanırken önümüzdeki günlerde tüm çalışmaların sonlandırılmasıyla şarj üniteleri hizmet vermeye başlayacak.

Sonrasında ise yüksek performanslı 6 adet daha şarj ünitesi kurularak TOGG, HighWay’de toplamda 12 adet şarj ünitesiyle hizmet verecek.

Daha önce de dünya devi TESLA firmasının Türkiye’de ki ilk ve tek Supercharger noktası HighWay Outlet’te kurulmuştu.