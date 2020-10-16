Tarımsal atıklar geri kazanılıyor
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARIMSAL ATIKLARIN ENDÜSTRİYE GERİ KAZANIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN KORKUT, DÜZCE’DE YILLIK FINDIK ATIK MİKTARININ 94 BİN 746 TON OLDUĞU BİLGİSİNİ PAYLAŞTI.
Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de yıllık fındık atık miktarının 94 bin 746 ton olduğu bilgisini paylaştı.
Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de 74 bin 489 hektarda tarım üretimi yapıldığını, tarım üretimi yapılan bu alanların; yaklaşık 103 bin dekarının tarla, 8 bin 565 dekarının sebze ve 633 bin 824 dekarının ise meyve üretim alanı olarak kullanıldığını ifade etti.
Fındık üretiminde ülkemizin önemli merkezinden bir tanesinin Düzce olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Korkut, Düzce’de yıllık fındık atık miktarının 94 bin 746 ton olduğu bilgisini paylaştı. Batı Karadeniz Bölgesi’nin genelinde 2 milyon 844 bin 382 ton yıllık bitkisel üretim yapıldığını ve 776 bin 489.20 ton yıllık atık ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Korkut, Düzce’de ise; 342 bin 817 ton yıllık bitkisel üretim yapıldığını ve bu üretimden 143 bin 879.4 ton yıllık tarımsal atık ortaya çıktığını söyledi.
“Bölgemizin kalkınmasına öncülük”
Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu güne kadar 8 adet alt başlık belirlediğini açıklayan Korkut, bu başlıkların; kenevir üretimi ıslahı ile tohum lif üretimi, inşaat alanında ürün geliştirme, tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, medikal sağlık ürünleri, nanoselüloz ve sanatsal kağıt üretimi, odun sirkesi ve kompozit malzeme şeklinde olarak açıkladı.
Prof. Dr. Süleyman Korkut, “Ben ve ekibim, Merkez yönetimi olarak seçildikten sonra bu 8 alt başlığın merkezin çalışma alanını tam olarak yansıtamayacağı yaklaşımını benimsemiş olup, merkezin çalışma alanının üniversitenin tüm birimlerini ve akademisyenlerini kapsadığı kararını almıştır. Bu bağlamda gerek üniversitemiz gerekse ülke genelindeki tüm akademisyenlerden faydalanma yolu benimsenmiştir. Ana felsefemiz; sıfır atık prensibi ile tarımsal atıkları katma değerli ürünlere dönüştürerek bölgemizin kalkınmasına öncülük etmektir” dedi.
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