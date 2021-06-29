Spor akademisinde kota 5 bin oldu

Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığı ile düzenlenecek olan Yaz Spor Akademisine Düzceli gençlerin yoğun ilgisi gösterince 3 bin olan sporcu kotası 5 bine yükseltildi. Yaz Spor Akademisi branş sayısı 21’den 24’e çıkarılarak ilçelere de yayılacak.

‘Spor Şehri Düzce’ sloganıyla yola çıkan ve Düzce’de “spor yapmayan kalmayacak” şiarıyla hareket eden Düzce Belediyesi Temmuz ayı tarihi itibariyle başlatacağı Yaz Spor Okullarının hem kontenjanı genişletildi hem de ilçelerde de eğitimler verilmesi kararlaştırıldı. Yoğun bir ilgi gören Yaz Spor Akademisi yöneticileri daha önce belirledikleri 3 bin olan sporcu kontenjanını 5 bin olarak revize etti. İl genelinde herkesin spor yapması hedefiyle de Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilçelerde de branşlar açtı.

Daha önce 21 branş ve 30 branş ile Düzceli gençlerin spor eğitimi için yola çıkan Yaz Spor Akademisi beklenenden daha fazla ilgi gördü. Yoğun başvuru nedeniyle branş sayısı 24, antrenör sayısı da 55’e çıkarıldı. Akademide merkez ve Bahçeşehir tesisleri haricinde Cumayeri’nde Hentbol, Akçakoca’da Tenis, Judo ve basketbol, Çilimli, Gölyaka ve Kaynaşlı’da Voleybol, Kaynaşlı’da Güreş branşları faaliyet gösterecek.