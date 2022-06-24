Sağlık Müdürlüğünden hayat kurtaran eğitim

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Polis ve Jandarma trafik ekiplerine hayat kurtaran temel ilk yardım eğitimi verildi.

Karayolu trafik güvenliği eylem planı ve güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde Polis ve Jandarma trafik personeline Sağlık Müdürlüğü ekiplerince temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, ilk yardım eğitmenleri temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklığı, kanamalar ile hasta ve yaralı taşıma tekniği ile ilgili konularda bilgiler verildi. 16 saatlik teorik eğitimle birlikte, maketler üzerinde pratik uygulamalar yaptırılarak aldıkları teorik eğitimin pekiştirilmesi sağlandı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaları azaltmak amacıyla topluma yönelik temel ilk yardım eğitiminin yaygınlaştırılması ve trafik kazaları sonucunda olay yerine ilk giden polis ve Jandarma trafik personeline yönelik temel ilk yardım eğitimlerinin yapıldığını ve söz konusu eğitimlere yıl boyunca devam edileceğini belirtti.