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Portatif yüzme havuzu açılıyor
DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde portatif yüzme havuzu hizmete açılacak.
DÜZCE 16.09.2022, 09:57
DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde portatif yüzme havuzu hizmete açılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Düzce’de yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete açılıyor. 18 Temmuz Spor Salonu yanı, eski tenis kortunun olduğu alana yapılan portatif havuzda kurslar da başlayacak.
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